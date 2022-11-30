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    Rolls-Royce, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı uçak motorunu test etti

    Rolls-Royce ve easyJet, hidrojen yakıtlı bir jet motorunu başarıyla test ederek bir ilke imza attıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:48
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    Rolls-Royce, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı uçak motorunu test etti

    Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

    Üreticiler ilk önce elektrikli hava araçlarına yönelirken, gelecekte hidrojenle çalışan uçakları daha sık göreceğiz.

    Rolls-Royce, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı uçak motorunu test etti

    Rolls-Royce, Avrupalı hava yolu şirketi easyJet ile birlikte dünyanın ilk hidrojen yakıtlı uçak motorunu test ettiklerini duyurdu.

    Her iki şirket de teknolojinin, bir gün havacılık sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarını yok etmesini umuyor.

    motor

    Hidrojen yakıtlı motor nedir

    Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

    Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

    Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.

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