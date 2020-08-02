Rolls Royce, süpersonik jet uçağının üretimine katıldı

Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom" isimli süpersonik jet uçağının üretimine, İngiliz Rolls-Royce şirketi de dahil oldu.

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti. Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

CONCORDE YERİNİ BOOM'A BIRAKIYOR

Günümüzde ise Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom" isimli süpersonik jet uçak için çalışmalar yürütülüyor. Yeni süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının neredeyse iki katı.





SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefleyen yeni süpersonik jet, günümüzde New York'tan Londra arasındaki 9 saatlik uçuşu 3.5 saate indirecek.

ROLLS-ROYCE DA ÜRETİME KATILDI

Boom Supersonic şirketi tarafından üretilecek ve şu anda AR-GE aşamasında olan jetin üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Rolls-Royce, uçağın tahrik sistemlerini üretecek.





Henüz süpersonik modelin ne zaman kullanıma hazır hale geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak uçak seferlere başladığında bilet fiyatının 2 bin sterlin bandında olacağı tahmin ediliyor.