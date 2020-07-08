- En Son Haber
- Teknoloji Haberleri
- Roscosmos yetkilisi vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı
Roscosmos yetkilisi vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı
- AA
- 08.07.2020 - 09:47
Şu ana kadar yürüttüğü başarılı uzay görevleriyle ön plana çıkan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), yeni bir skandalla gündeme geldi.
Ajansın başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanı İvan Safronov, devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle göz altına alınarak tutuklandı.
MAHKEMEYE ÇIKTI
Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesinde, eski gazeteci Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle duruşma yapıldı.
TUTUKLANDI
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
20 YILA KADAR HAPİS
Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.
Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.