Roscosmos yetkilisi vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanı İvan Safronov, "vatana ihanet" şüphesiyle mahkemeye çıktı.

Şu ana kadar yürüttüğü başarılı uzay görevleriyle ön plana çıkan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), yeni bir skandalla gündeme geldi.

Ajansın başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanı İvan Safronov, devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle göz altına alınarak tutuklandı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesinde, eski gazeteci Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle duruşma yapıldı.

TUTUKLANDI

Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

20 YILA KADAR HAPİS

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.

Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.