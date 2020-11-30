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    RTÜK, müzik Platformu TIDAL'a erişim engeli getirdi

    RTÜK, uyarılara rağmen lisans başvurusu yapmayan müzik platformu TIDAL'a erişim kısıtlaması geldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 14:21
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    RTÜK, müzik Platformu TIDAL'a erişim engeli getirdi

    Son yıllarda internet yayıncılığının gelişmesiyle birçok platform, Türkiye pazarında yayın yapmaya başladı.

    Geçtiğimiz aylarda ise başta Netflix olmak üzere internette yayın yapan birçok platformu yakından ilgilendirecek bir karar alınmış ve internet yayını yapan platformların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine gireceği açıklanmıştı.

    RTÜK'TEN TIDAL'A UYARI

    RTÜK, aralarında online müzik abonelik servisleri Deezer ve TIDAL'ın da bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için süre tanımıştı.

    Tidal

    ERİŞİM ENGELLENDİ

    RTÜK, belirtilen süre içerisinde lisans başvurusunu yapmadığı gerekçesiyle TIDAL'a erişim engeli getirdi. Şu anda TIDAL'in web sitesine ülkemizden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, siteyi görüntüleyemiyor.

    RTÜK, TIDAL'ın lisans başvurusunda bulunması halinde, erişim kısıtlamasının kaldırılması için yeni bir süreç başlatacağını duyurdu.

    Ekim ayında benzer bir ihtar Spotify’a da gönderilmişti. Spotify, RTÜK tarafından tanınan 72 saatlik sürenin dolmasına 4 saat kala lisans için başvuruda bulunmuştu.

    Öte yandan RTÜK'e başvuru işlemlerini tamamlayan Netflix, Amazon Prime Video ve Fizy gibi platformlar da geçtiğimiz günlerde lisans almıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

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