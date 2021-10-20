Rus film elibi, uzayda 30 saatlik görüntü çekti

Uzayda ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini tamamlayarak dünyaya dönen Rus film ekibi, 30 saatlik görüntü kaydettikleriniğ açıkladı.

Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirmişti. Şimdilerde ise ABD ve Rusya arasında "uzayda çekilecek ilk film" rekabeti var.

Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile geçen yılın başlarında bir anlaşma sağlamıştı.

RUSYA HIZLI DAVRANDI

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmiş ve 17 Ekim'de Dünya'ya dönmüşlerdi.





30 SAAT GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER

Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde basın toplantısına katılan film ekibi, uzaydaki film deneyimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yönetmen Klim Shipenko, uzayda 30 saat görüntü çektiklerini belirterek, "Yaklaşık 30 terabaytlık çekim yapıldı. Bu 30 küsur saate tekabül ediyor. Sanırım filmin kurgusundan sonra uzay filminin uzunluğu 25-30 dakika arasında olacak.” dedi.

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI GELEBİLİR

Filmin bütçesinin gişe gelirinden çıkarılabileceğini ifade eden yönetmen Shipenko, filmin uluslararası bir başarıya imza atabileceğini ve gişeden oldukça fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

FİLMİN KONUSU

Yönetmen ve aktör Klim Shipenko, mürettebatın Kazakistan'daki Baykonur üssüne gitmek üzere ayrılmasından önce filmin konusu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu film sıradan bir insanın, uzay araştırmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve bunu hiç düşünmemiş bir doktorun, uzay istasyonuna seyahat etmesi ve bir kozmonotun hayatını kurtarması hikayesini anlatacak."

Öte yandan, Rusya'nın uzay filminin 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.