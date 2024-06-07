Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu Rus kozmonot Oleg Kononenko, 5 Haziran itibarıyla uzayda 1000 gün geçiren ilk insan olarak tarihe geçti. Daha önce uzayda en çok zaman geçirme rekoru, 878 gün ile Gennady Padalka'ya aitti.

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Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor.

Bilim insanları ve astronotlar, istasyonun içerisinde çeşitli deneyler ve görevler gerçekleştiriyor.

Rus kozmonottan tarihi rekor

Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda 1000 gün kalan ilk insan olarak adını tarihe yazdırdı.

Vatandaşı Gennady Padalka'nın 878 gün, 11 saat ve 30 dakikalık uçuşunu aylar önce geride bırakan Kononenko, bin gündür uzayda görev yapıyor.

Uzay uçuşu süresi rekorları kitabında, Rus astronotların ilk 8 sırada yer aldığı da görüldü. NASA'dan Peggy Whitson ise 675 gün ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Kononenko, 2008'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş yolculuk yaptı.

Alper Gezeravcı'dan tebrik

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesaplarından Rusça bir mesaj yayınlayarak Rus meslektaşını tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostum kozmonot Oleg Kononenko'yu uzayda toplam 1000 güne ulaştığı için tebrik ederim.

Oleg Kononenko, Alper Gezeravcı ve ekibini uzay istasyonunda karşılayanlar arasında yer alıyordu.