Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Sergei Kud-Sverchkov, uzaydan dünyaya yeni yıl mesajı gönderdi.

Yeni yıl, tüm koronavirüs kısıtlamalarına rağmen dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı. Ancak 2021'ye Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yüksekte girenler de var.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Sergei Kud-Sverchkov, uzaydan dünyaya görüntülü mesaj gönderdi ve yeni yılı kutladı.

Rus kozmonotlar 2021'e Uluslararası Uzay İstasyonu'nda girdi

Uluslarası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya seslenen Ryzhikov, “Bugün çok uluslu ülkemizin ve dünyanın tüm sakinlerine mutlu yıllar diliyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, sağlıklı olun, birbirinize özen gösterin ve birlikte olun. Bu en önemli şey, çünkü birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Mutlu Yıllar!” dedi.

Rus kozmonotların, yeni yıl mesajı için çektikleri videoda, yer çekimsiz ortamda mikrofonu tutmakta zorlandıkları görüldü.