Rusya’da bir robotik şirketi, hiper-gerçekçi insansı robotların geliştirilmesi için araştırma merkezi kurdu.

Rusya’nın önde gelen robotik şirketlerinden olan Promobot, ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok’ta, hiper-gerçekçi insansı robotların üretilmesi için laboratuvar açtı.

Tüm dünyada insansı robotların gelecekte tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Rus şirketinin açtığı laboratuvarda robotların deri görevi gören dış yüzeyi için özel polimerler ve 3D yazıcılar kullanılıyor.

Yeni laboratuvarda aynı zamanda hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımlar ve metal çerçevelerin geliştirilmesiyle ilgili bölümler de bulunuyor.

Rus robot şirketinden gerçekçi insan robotlar VİDEO









"AMACIMIZ İNSAN BENZERİ ROBOTLAR YAPMAK"

Laboratuvarın başkanı heykeltraş Pyotr Çegodayev, “Amacımız sadece gerçekçi değil, ayrıca göz alıcı insan benzeri robotlar yapmak, biraz estetik dokunuş katmak. Burada, Vladivostok’ta bunu yapmak için gerekli tüm koşullara sahibiz, yakın zamanda nitelikli bir atılım gerçekleştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.

Rus merkezli Promobot şirketi, ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip insansı robotu Android Robo-C'yi de geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Birçok soruya mantıklı cevaplar verebilen robot, aynı zamanda yüz kaslarını hareket ettirerek yüzlerce mimik yapabiliyor.