Rus ve Çinli hackerlar, koronavirüs aşısı verilerini çaldı

Rus ve Çinli bilgisayar korsanları, Avrupa İlaç Ajansı'nın ağına sızarak koronavirüs aşılarına ilişkin verileri ele geçirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Ancak siber saldırganlar, bir şekilde bu çalışmalardan veri toplamanın peşinde.

Geçtiğimiz aylarda, Kuzey Kore kaynaklı hackerların, koronavirüs aşısı geliştiren İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’nın ve BioNTech-Pfizer'ın sistemlerine sızmaya çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de sahnede Rus ve Çinli bilgisayar korsanları var. Geçtiğimiz yıl sonunda Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) yapılan saldırının arkasından Rus ve Çinli hackerlar çıktı.





SİSTEMLERE SIZARAK BİLGİLERİ ÇALDILAR

Bilgisayar korsanlarının birkaç EMA çalışanına kötü amaçlı yazılım içeren e-posta gönderdikleri ve bu sayede kurumun iç ağlarına sızdıkları belirtiliyor. Yaklaşık 1 aydır sisteme sızan hackerlar, Avrupa ülkelerindeki aşılama stratejisiyle ilgili birçok bilgi topladı.

PFIZER-BIONTECH AŞI VERİLERİ DE ÇALINDI

Bunun haricinde Rus ve Çinli korsanların Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili belgeleri de çaldıkları belirtiliyor.

Söz konusu bilgilerin, batı merkezli aşıların güvenilirliğini zedelemek ve Rusların Sputnik V aşısını daha rekabetçi hale getirmek için başlatılan dezenformasyon kampanyasında kullanıldığı söyleniyor.

Şu anda birçok ülke Rusların Sputnik V aşısına fazla güvenmiyor. Bu nedenle Putin yönetiminin, Sputnik V aşısına olan güveni artırmak için aktif bir propaganda kampanyası yürüttüğü gelen bilgiler arasında.