Hafif, orta ve ağır yük taşıyıcı olarak geliştirilen roketin, testten başarıyla geçtiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nde Angara-A5 ağır yük taşıyıcı roketinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

İlk testi 2014 yılında yapılan roketin ikinci testi gerçekleştirildi.

YÜK TAŞIYICI ROKET TEST EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, hafif, orta ve ağır yük taşıyıcı olarak planlanan ve Sovyetler Birliği’nden sonra Rusya’nın kendi geliştirdiği ilk roket olan Angara-A5 roketinin Moskova saatiyle 08.50’de fırlatıldığı açıkladı.

Rusya, Angara-A5 roketini fırlattı ViDEO

BAŞARIYLA FIRLATILDI

Fırlatmada, orduya bağlı Uzay Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri’nin görev aldığı belirtildi. İkinci fırlatmanın da başarıyla gerçekleştiği aktarılırken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organlarında yayınlanan görüntüler için "Benzersiz görüntüler" denildi.