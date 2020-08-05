Rusya, Ay ve Mars'a insan taşımak için harekete geçti

Rusya, Ay ve Mars'a insan taşımak için harekete geçti

Rusya'nın "Oryol" isimli yeni uzay aracı, Ay ve Mars'a insanlı uçuş yapmak için hazırlıklara başladı.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars'a astronot göndermek için çalışmalarına devam ediyor.

Uzay yarışında ABD'nin gerisinde kalmak istemeyen Rusya ise yörüngesel uzay yolculuğunun daha da ötesine bakıyor.

AY'A VE MARS'A İNSAN GÖTÜRME PLANLARI

Rusya'nın en son uzay aracı Oryol'un baş tasarımcısı Igor Khamits, Rusya Federal Uzay Ajansı'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Khamits, Oryol ile asteroitlere, Mars'a ve Ay'a insan götürebileceklerini söyledi.

Uzay aracının temel görevlerinden birinin Ay'a mürettebatlı uçuşlar yapmak olduğunu ifade eden Khamits, Mars'a da insan götürebileceklerini söylüyor.

Rusya'nın Oryol isimli aracı, ilk olarak 2023 yılında insansız görevlere başlayacak ve ilk mürettebatlı görevini 2025 yılında gerçekleştirecek. Kapsülün 2028'de Ay çevresinde mürettebatsız bir uçuş yapması da planlanıyor.

NASA'NIN ARTEMIS PROJESİ

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ise ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Artemis programı kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş üç uçuş bulunuyor. 2021, 2022 ve 2024'te gerçekleştirilecek bu görevlerde her şey planlandığı gibi giderse 2030'a kadar uçuşlar devam edecek.

