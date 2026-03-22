Rusya, Gemini ve ChatGPT'yi 2027 yılına kadar yasaklayabilir

Rusya, her gün yüz binlerce kişinin kullandığı yabancı yapay zeka araçlarına yönelik sert kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Yeni düzenleme taslağına göre, bu platformların, Rus kullanıcılarına ait verileri üç yıl boyunca ülke sınırları içinde saklaması zorunlu kılınacak.

ABD MERKEZLİ YAPAY ZEKA ARAÇLARINA ERİŞİM KESİLEBİLİR

Önerilen kuralların 2027 yılına kadar uygulanması halinde Rusya'daki kullanıcılar, OpenAI ve Google gibi devlerin popüler yapay zeka servislerine erişimini kaybedebilir.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, bu adımla vatandaşları ayrımcı algoritmalardan ve dijital manipülasyonlardan korumayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu kısıtlamalar, Moskova yönetiminin dijital alanını dış etkilerden arındırma ve geleneksel değerlerle uyumlu bir ekosistem yaratma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlar, Batı teknolojisine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bu hamlenin Yandex gibi yerli yapay zeka platformlarına büyük avantaj sağlayacağını belirtiyor.