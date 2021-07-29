Rusya, kişisel veri yasasını ihlal ettiği için Google'a 3 milyon ruble ceza kesti

Rusya, kişisel veri yasasını ihlal ettiği için Google'a 3 milyon ruble ceza kesti

Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesi, kişisel veri yasasını ihlal ettiği için Google'a 3 milyon ruble (41 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), geçtiğimiz aylarda Google'ın yeni cezalarla karşı karşıya kalabileceğinin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında, zararlı içerikleri kaldırmadığı için Google'a 4 milyon rubler ceza kesen başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi, ABD'li şirkete yeni bir ceza daha verdi.

3 MİLYON RUBLE CEZA

Mahkeme, Rusya'nın kişisel veri yasasını ihlal ettiği için Google'ı 3 milyon ruble (41 bin dolar) para cezasına çarptırdı.





RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının kişisel verilerini Rus topraklarında saklamadığı için geçtiğimiz ay Google'a 6 milyon rublelik bir ceza daha vermişti.

Roskomnadzor ayrıca, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı takdirde Google'a hız yavaşlatma cezasının da uygulanabileceğini açıklamıştı.

Roskomnadzor ayırca, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.