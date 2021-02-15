Rusya, Progress MS-16 kargo kapsülünü uzaya fırlattı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakıt ve gıda malzemesi götüren Progress MS-16 kapsülü, istasyona başarılı bir şekilde gönderildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo göndermek için kullanılan Progress kapsülleri, yeni bir göreve daha imza attı.

Şu anda istasyonda bulunan astronotlar için çeşitli gıda malzemeleri, yakıt ve diğer gerekli şeyleri taşıyan Progress MS-16 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden bu sabah fırlatıldı.

Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 420 litre içme suyu, gıda ve 600 kilogram yakıtın yanı sıra uzay denemeleri için çeşitli ekipman ve malzemeler taşıyor.

17 ŞUBAT'TA İSTASYONA ULAŞACAK

Kapsülün, herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda, 17 Şubat’ta istasyona ulaşması planlanıyor. Söz konusu fırlatma, Baykonur Uzay Üssü’ndeki yılın ilk fırlatması oldu. ​​​​​​​

Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.