Rusya, Twitter'ın bant genişliğini daraltma kararı aldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya platformu Twitter’ın bant genişliğini daraltacağını duyurdu. Twitter'ın ülkedeki hızı, 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacak.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

İÇERİKLERİ KALDIRMADIĞI İÇİN CEZA ALDI

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi.

Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE YAVAŞLATILABİLİR

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Ancak birçok platform temsilci atayacağını açıklarken, Twitter henüz bu konuda somut bir adım atmadı.

Aylar geçmesine rağmen temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter'a yeni bir ceza daha gelecek. Nisan ayı ile birlikte, platformun bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılacak. Başka bir deyişle Twitter'ın hızı yüzde 50 oranında yavaşlayacak.