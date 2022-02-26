Rusya: Uluslararası Uzay İstasyonu ABD'ye ve Avrupa'ya düşebilir

Rusya Uzay Ajansı başkanı Dmytri Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaptırımlar nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söyledi.

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna krizi sebebiyle yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için mikrofonların başına geçen Rogozin, yaptırımlara karşı sert konuştu.

Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürdü.

Rogozin'in bu yorumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine geldi.

Biden, Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.



"UZAY İSTASYONUNU DÜŞMEKTEN KİM KURTARACAK"

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Roscosmos başkanı, "Bizimle iletişimi kestiğinizde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörüngeden çıkmaktan ve ABD ve Avrupa'nın üzerine düşmekten kim kurtaracak?" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uzaydaki yörünge ve konumunun Rus yapımı makineler tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Rogozin "500 tonluk yapının Hindistan ve Çin üzerine düşme ihtimali de var. Onları da bu olasılıkla tehdit etmek ister misiniz? İstasyon, sadece Rusya'nın üzerinde uçmuyor. Bu riski almaya hazır mısınız?" diye sordu.

NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA yaptığı açıklamada; Roscosmos, Kanada, Avrupa ve Japonya'daki ortaklarıyla uzay istasyonunun faaliyetinin güvenli ve kesintisiz şekilde devam edebilmesi için çalışmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizinin uzay ilişkilerini nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek oldukça güç. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin, bu sektöre pek de olumlu yansımayacağını söyleyebiliriz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda uzay araştırma görevini yürüten 66’ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor.

Uzay istasyonunun işletilmesi; ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılıyor.

1998'de başlatılan ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımcı ülkelerini içeren istasyon, şimdiye kadar denenmiş en iddialı uluslararası iş birliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.