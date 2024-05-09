Rusya ve Çin'den yeni proje: Nükleer güç ile çalışan Ay istasyonu Rusya, Çin ile ortak geliştirmeyi planladıkları Ay üssü için nükleer güçle çalışan ünite üzerinde çalışmalara başladı.

ensonhaber.com

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Çin ile 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladıklarını daha önce açıklamıştı.

Borisov, söz konusu ünitenin, robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini söylemişti.

Rusya'ya ait RIA haber ajansının haberine göre, Rusya ve Çin uzayda ortaklıklarını geliştirme kararı aldı.

Nükleer güç ile çalışan istasyonu geliştirme süreci başladı

Habere göre Rusya, Çin ile ortak Ay istasyonu için nükleer güçle çalışan ünite geliştirmeye başladı.

Rus ve Çinli uzmanlar, Ay'da kalıcı bir üs kurmak için güneş enerjisinin yeterli gelmeyeceğini bu yüzden nükleer güçle çalışan istasyonların önünün açılması gerektiğini iddia ediyor.

Ortak istasyon da kuracaklar

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.