Rusya’dan Donald Trump’a: Telegram kullan

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları askıya alınan Donald Trump’a Telegram hesabı açmasını önerdi.

Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz günlerde kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

ABD’deki gerilimi yakından takip eden Ruslar, ülke demokrasisine alaycı bir şekilde yaklaşırken, Trump’a farklı çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklayan Trump’a bir öneri de Rusya’dan geldi.

TELEGRAM KULLAN ÖNERİSİ

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları askıya alınan Trump’a Rusların geliştirdiği "Telegram" adlı sosyal medya uygulamasında hesap açmasını önerdi.





Polyanskiy paylaşımında, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız. Görünen o ki kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden Trump’a mesaj veren Polyanskiy’in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gizlilik politikasını değiştiren WhatsApp, oldukça tepki çekmiş ve diğer mesajlaşma uygulamaları gündeme geldi. Bu uygulamalar arasında Rus merkezli Telegram da bulunuyor.