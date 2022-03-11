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    Rusya'dan Instagram için yasak kararı

    Meta'nın yasaklama girişiminin ardından Moskova yönetimi benzer bir adımla Instagram'a erişimi engelledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.03.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 18:01
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    Rusya'dan Instagram için yasak kararı

    Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu Meta, Rusya konusunda dikkat çeken bir karara imza attı.

    Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin verileceği duyuruldu.

    RUSYA'DAN KARŞI HAMLE

    Bunun üzerine Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

    INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELLENDİ

    Açıklamada, "Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engellenmiştir." ifadesine yer verildi.

    Meta İletişim Direktörü Andy Stone, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

    Rusya dan Instagram için yasak kararı #1

    PUTİN VE LUKAŞENKO KARARI

    Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

    SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN RUSYA ADIMI

    Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek. Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.


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