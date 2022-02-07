Rusya'dan metaverse uyarısı: Yasa dışı faaliyetler olabilir

Rusya, son zamanlarda popüler olan metaverse evrenlerinde yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'da kitle iletişim araçlarını izlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor, son aylarda oldukça popüler olan metaverse konusunda uyarılar yaptı.

Roskomnadzor, sınır düzenlemelerini ihlal edebilecek farklı milletlerden insanlar da dahil olmak üzere, kripto para biriminde gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerde metaverse'ün kullanılabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre sanal evrenler, uyuşturucu ticareti veya diğer yasaklı maddelerin ticareti için büyüyen bir alan olabilir.

"ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLEYEBİLİR"

Rusya, ayrıca sanal etkileşimin insan davranışı üzerindeki sonuçlarıyla ilgili endişelere de değindi.

Bunun özellikle, sanal evrenlerdeki "en savunmasız grup" olan çocukları etkileyebileceği konusunda uyarı yapan uzmanlar, sosyal davranışların değişebileceğini söyledi.



