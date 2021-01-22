Rusya'dan VK ve TikTok'a uyarı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazısı gönderdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor); ülkedeki gençleri tehlikeye atacak ve yasa dışı faaliyetlere girmelerine neden olabilecek bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, TikTok ve Vkontakte’ye uyarı yazısı gönderdi.

TikTok ve Vkontakte’de bulunan yasa dışı bilgilerin yayılmasının durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yasa dışı içeriklerin platformlarda yayılmasını önlemek için derhal kapsamlı önlemler alınmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

WEB SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Rusya Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetti.





Sosyal medya üzerinden gençleri protestolara yönlendiren içeriklerin yayınlanması ülkede oldukça ses getiriyor.

Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.