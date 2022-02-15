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    Rusya'nın kargo kapsülü Progress MS-19 fırlatıldı

    Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki faaliyetleri için deney ve ikmal malzemeleri taşıyan Progress MS-19 uzay aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 13:19
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    Rusya'nın kargo kapsülü Progress MS-19 fırlatıldı

    Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo göndermek için kullanılan Progress kapsülleri, yeni bir göreve daha imza attı.

    Şu anda istasyonda bulunan astronotlar için çeşitli gıda malzemeleri, yakıt ve diğer gerekli şeyleri taşıyan Progress MS-19 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

    17 ŞUBAT'TA İSTASYONA ULAŞACAK

    Rusya’nın uzay istasyonundaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere yakıt, içme suyu, azot ve diğer maddeleri taşıyan kapsülün 17 Şubat saat 10.06'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşmasının planlandığı kaydedildi.

    Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.

    Rusya'nın kargo kapsülü uzaya fırlatıldı - VİDEO

    RUSYA PROGRESS

    RUSYA UZAY


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