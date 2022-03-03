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    Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm teknoloji şirketleri

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hangi teknoloji şirketlerinin Rusya'ya yaptırım uyguladığını listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:16
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    Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm teknoloji şirketleri

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

    Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

    Örneğin Google, devlet destekli RT ve Sputnik YouTube kanallarına erişimi engellemiş, Apple ise ürün ve hizmet satışını durdurmuştu.

    Gelin şimdi hep birlikte, bugüne kadar Rusya'ya hangi şirketlerin nasıl yaptırım uyguladığına daha yakından bakalım.

    rusya biden

    RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

    Ukrayna Maliye Bakanlığı ve yerel haber sitelerinden aldığımız bilgilere göre, Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri şu şekilde:

    • Apple Pay - Tam engelleme
    • Apple - Online satışların durdurulması
    • Audi - Rus pazarından çıkış
    • Amazon - Tüm perakende satışlara engel
    • AMD - Mikroçip tedarikinin yasaklanması
    • Adobe - Tam engelleme
    • BBC - Yayın lisanslarının iptali
    • BMW - Fabrikaların kapatılması
    • Boeing - Pazardan çıkış
    • Chevrolet - Pazardan çıkış
    • Cadillac - Pazardan çıkış
    • Cinema 4D - Rusya'da uygulama engeli
    • Dell - Pazardan çıkış
    • Dropbox - Pazardan çıkış
    • DHL - Pazardan çıkış
    • Ericsson - Pazardan çıkış
    • Ford - Tüm mağazalar kapatıldı
    • Google Pay - Kısmi engelleme
    • Google Haritalar - Rusya için bilgi akışı durduruldu
    • General Motors - Rusya'ya sevkiyatlar durduruldu
    • HP -  Sevkiyat yasağı

    rusya

    • Instagram - Rus propagandalarına engel
    • Intel - Çip tedarikleri yasaklandı
    • Jaguar - Pazardan çıkış
    • Jooble - Hizmet sonlandı
    • KUNA - Pazardan çıkış
    • Lenovo - Pazardan çıkış
    • LinkedIn - Rusya'dan tamamen çıkacak
    • Mastercard - Kart üretimi durduruldu
    • Mercedes - Pazardan çıkış
    • Mitsubishi - 141 servis merkezini kapattı
    • Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın katılması engellendi
    • NHL - Rusya'daki oyuncular engellendi
    • Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı geldi
    • OnlyFans - Rusya’da kapatıldı
    • Paysera - Tam engel
    • PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
    • YouTube - Rus destekli kanallara para kazanma yasağı geldi
    • Warner Bros - Tüm film dağıtımları iptal edildi
    • Zoom - yazılım geliştirme lisansı iptal edildi
    • Paramount - Film dağıtımı engellendi
    • PlayStation - Ödemeler askıya alındı
    • Pornhub - İçerikler yasaklandı.
    • Porsche - Pazardan çıkış
    • Renault - Pazardan çıkış
    • Samsung pay - Hizmet kapatıldı
    • Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'da kapatıldı
    • Spotify - Abonelik ödemeleri kapatıldı
    • Sony - Film dağıtmayı durdurdu
    • Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturması yasaklandı
    • TikTok - Videolar ve Rus medyası yasaklandı
    • Toyota - 2 bin 600 çalışanı işten çıkardı

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