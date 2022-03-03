Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm teknoloji şirketleri

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hangi teknoloji şirketlerinin Rusya'ya yaptırım uyguladığını listeledik.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

Örneğin Google, devlet destekli RT ve Sputnik YouTube kanallarına erişimi engellemiş, Apple ise ürün ve hizmet satışını durdurmuştu.

Gelin şimdi hep birlikte, bugüne kadar Rusya'ya hangi şirketlerin nasıl yaptırım uyguladığına daha yakından bakalım.

RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Ukrayna Maliye Bakanlığı ve yerel haber sitelerinden aldığımız bilgilere göre, Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri şu şekilde:

Apple Pay - Tam engelleme

Apple - Online satışların durdurulması

Audi - Rus pazarından çıkış

Amazon - Tüm perakende satışlara engel

AMD - Mikroçip tedarikinin yasaklanması

Adobe - Tam engelleme

BBC - Yayın lisanslarının iptali

BMW - Fabrikaların kapatılması

Boeing - Pazardan çıkış

Chevrolet - Pazardan çıkış

Cadillac - Pazardan çıkış

Cinema 4D - Rusya'da uygulama engeli

Dell - Pazardan çıkış

Dropbox - Pazardan çıkış

DHL - Pazardan çıkış

Ericsson - Pazardan çıkış

Ford - Tüm mağazalar kapatıldı

Google Pay - Kısmi engelleme

Google Haritalar - Rusya için bilgi akışı durduruldu

General Motors - Rusya'ya sevkiyatlar durduruldu

HP - Sevkiyat yasağı