Saatte 100 km hız yapan yumurta şeklindeki uçan araba: Airscooter Tuhaf yumurta şeklindeki kişisel uçan araba 'Airscooter' gökyüzünde saatte 100 km hızla uçabiliyor ve tasarımcıları herkesin onu uçurabileceğini iddia ediyor.

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Geleceğin taşımacılığına yönelik heyecan verici bir döneme giriş yapıyoruz! Uçan arabalar, şehirlerimizin gökyüzünü paylaşacak ve bize daha hızlı, verimli ve çevre dostu bir taşıma seçeneği sunacak.

Otomotiv ve havacılık sektörlerinin mühendisleri, uçan arabaları tasarlama ve geliştirme konusunda büyük ilerlemeler kaydettiler.

Yumurta şeklindeki uçan araba: Airscooter

Jetpack üzerinde uçarak Manş Denizi'ni geçen adam Franky Zapata , en son çılgın fikrini ortaya çıkardı: Kişisel bir uçan makine.

Arabalara alternatif olarak tasarlanan Airscooter, hibrit motorlu rotor kanatları sayesinde havada saatte 100 km hızla hareket edebiliyor.

'Asgari eğitime' sahip olan herkes, aracı yumurta şeklindeki tuhaf kokpitin içinden yönetebilir ve 2.900 metreye kadar yükseklikteki manzaranın keyfini çıkarabilir.

Mucide göre, yoğun saatlerde arabayla yaklaşık iki saat sürecek bir yolculuk, Airscooter'da sadece 10 dakikaya düşecek.

Airscooter'ın konsept görselleri, Fransız Franky Zapata'nın fikirlerini hayata geçirmek için kurduğu şirket Zapata tarafından ortaya çıktı, ancak firma bunun inşa edilme sürecinde olduğunu söyledi.

Airscooter, doğrudan havaya uçabilen ve pist alanı ihtiyacını azaltan dikey kalkış ve iniş (VTOL) uçağıdır.

Uçan araç, hibrit güç aktarma organına sahip, yani yumurta şeklindeki gövdesinin üstünden uzanan altı rotorunu hareket ettirmek için yakıt ve elektrik gücünün bir karışımını kullanır.

Firma, bu hibrit-elektrikli tahrik sistemi sayesinde Airscooter'ın piyasadaki diğer tüm VTOL'lerden daha uzun olan iki saatlik bir uçuş sunduğunu söylüyor.

Herkes kolaylıkla kullanabilecek

Firma, kokpitte, kısa bir eğitim seansından sonra herkesin kolaylıkla kullanabileceği iki adet oyun tarzı joystick'in bulunduğunu iddia ediyor.

Airscooter'ın 'hafif' tasarımı yalnızca 115 kg'dır; bu, ortalama iki kişinin ağırlığına neredeyse eşdeğer. Ancak hava aracına aynı anda yalnızca tek bir kişi sığabiliyor.

Firma, MailOnline'a yaptığı açıklamada, Airscooter'ın otomobillere alternatif olarak genel halk için tasarlanmış olmasına rağmen insanların satın alması için satışa sunulmayacağını söyledi.

Bunun yerine, insanlar aracın pencerelerinden güzel manzaraların keyfini çıkarırken 40 dakikaya kadar kendi uçuşlarını yönetmek için belirli bir miktar ödeyecekler.

Öte yandan, insanların 40 dakikalık uçuş için ne kadar ücret ödeyecekleri şimdilik belirsiz.