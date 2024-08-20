Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli nesne keşfedildi NASA, Dünya'nın 27 bin 306 katı büyüklüğünde, Samanyolu'ndan uzaklaşan ve saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden bir nesne tespit ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrenin derinliklerinde yaptığı gözlemler sonucu şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nden saatte 1.6 milyon kilometre hızla uzaklaşan devasa bir nesne tespit etti.

Bu hız, nesnenin galaksinin çekim kuvvetini aşarak kozmosun derinliklerine doğru yol aldığını gösteriyor.

Bu önemli keşif, NASA'nın "Backyard Worlds: Planet 9" adlı projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Proje, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde yer alan potansiyel gezegenleri ve diğer gök cisimlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

CİSMİN NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

"CWISE J1249" adlı nesne, Samanyolu’ndan saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla uzaklaşıyor.

Uzmanlar, yeni keşfedilen gök cisminin ne olduğunu belirleyememiş olsa da CWISE J1249’un oldukça yaşlı olduğu ve muhtemelen galaksimizdeki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olduğu düşünülüyor.

Keşfedilen nesnenin, Dünya'nın yaklaşık 27 bin 306 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Bu da nesnenin bir gezegen, kahverengi cüce veya hatta daha büyük bir gök cismi olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu’nun merkezinde sakince dolaştığını belirten bilim insanları, nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için CWISE J1249’un element bileşimine daha yakından bakacak.