Saatte bin km hıza ulaşacak Hyperloop treni, insanlı testlere başladı

Milyarder iş insanı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in hyperloop süper hızlı tren projesi, insanlı test gerçekleştirdi.

Milyarder iş insanı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in hyperloop tren projesi, çok önemli bir testi daha başarıyla geride bıraktı.

Hayata geçirildiğinde saatte 1000 kilometreye ulaşacak süper hızlı trenler, yolcularla birlikte test edildi.

Hyperloop, iki yolcu ile 500 metrelik mesafe katetti ve saatte 172 kilometre hıza ulaştı. Sistem tam kapasite ile kullanıma girdiğinde saatte 1000 km hıza ulaşacak ve tek bir vagon 10 ila 15 yolcuya ev sahipliği yapacak.

Önümüzdeki yıllarda Abu Dhabi Dubai arasında sefer yapacak olan Hyperloop treni,1 saat 40 dakika süren yolculuğu 12 dakikaya düşürecek.

Virgin Hyperloop'un CEO'su Jay Walder, "Şu anda yaptığımız teste daha önce hiç kimse bu kadar yaklaşamadı." dedi.

MAGLEV TRENLERİ GİBİ ÇALIŞACAK

Maglev trenlerinde, normal trenlerin aksine tekerlek bulunmuyor. Bu trenler, rayların üzerine oturtuluyor ve elektromıknatısların yardımıyla ileriye doğru itiliyor. Bu da tekerleklerin neden olduğu sürtünmeleri azaltıyor ve trenlerin inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlıyor:

Hyperloop projesinde de benzer bir sistem kullanılacak ve saatte 1000 kilometre hızlara ulaşılacak.

Şu anda dünyanın en hızlı ticari treni Şanghay Maglev, saatte 482 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

DÜNYANIN UÇAKLARA KAFA TUTAN EN HIZLI 5 TRENİ - YOUTUBE'DAN İZLE