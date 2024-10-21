Sadece 634 gram: Fujitsu, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını tanıttı

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Teknoloji devi Fujitsu, ultra taşınabilir bilgisayar arayışında yeni bir standart belirledi. FMV Zero WU5/J3, sadece 634 gram ağırlığıyla 14 inçlik dizüstü bilgisayarlar arasında rekor kırdı. Bu, onu 13 inç iPad Pro'dan bile daha hafif yapıyor.

KARBON FİBERİN GÜCÜ

Bu inanılmaz hafifliğin arkasındaki sır, karbon fiber malzemenin kullanımı. Fujitsu, karbon fiberin sağlamlığı ve hafifliğini birleştirerek hem dayanıklı hem de ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar üretmeyi başardı.

Ekran da dahil olmak üzere her bileşenin ağırlığı optimize edilerek, cihazın toplam ağırlığı minimumda tutuldu.

PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMİYOR

FMV Zero WU5/J3, hafifliğinin yanı sıra güçlü performansıyla da dikkat çekiyor. Intel'in en yeni Core Ultra 100 işlemcilerini kullanan cihaz, çoklu görev, çalışma ve internette gezinme gibi işlemleri sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyor.

64 GB'a kadar RAM kapasitesi, video düzenleme ve kodlama gibi yoğun işlemler için bile yeterli gücü sağlıyor.

PİL ÖMRÜ VE FİYAT

Fujitsu, FMV Zero WU5/J3'ün pil ömrü hakkında henüz detaylı bilgi vermedi. Ancak önceki modelin 64 Wh pil kapasitesi göz önüne alındığında, yeni modelin de benzer bir pil performansı sunması bekleniyor.

1.325 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan FMV Zero WU5/J3, taşınabilirlik ve performansı bir arada arayan profesyoneller ve kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak.