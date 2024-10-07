Sahte sitelere elveda: Google arama sonuçlarına mavi tik geliyor Google, arama sonuçlarında işletme adı yanında mavi onay işareti göstermeyi test ediyor. Bu sayede, güvenilir siteler kullanıcılar tarafından kolayca tanınacak.

Haber Merkezi

Son zamanlarda Twitter (X) ile başlayan ve ardından Instagram ile devam eden mavi tik akımına Google da katılıyor.

Günümüzde internet, bilgiye ulaşmanın en hızlı ve kolay yollarından biri olsa da, sahte haberler ve yanıltıcı bilgilerle dolu siteler de maalesef azımsanamayacak kadar fazla.

Google, bu soruna çözüm bulmak için önemli bir adım atıyor. Arama sonuçlarına gelecek olan mavi tik özelliği sayesinde kullanıcılar, güvenilir ve doğru bilgilere çok daha kolay ulaşabilecek.

YENİ ÖZELLİK NASIL GÖRÜNECEK

Google'ın yeni özelliği sayesinde, arama sonuçlarında belirli web sitelerinin yanında mavi tik işareti görünecek. Bu işaret, o sitenin Google tarafından doğrulandığını ve güvenilir olduğunu gösteriyor.

Böylece kullanıcılar, hangi sitelerin gerçek ve hangi sitelerin sahte olduğunu daha kolay ayırt edebilecek.

Mavi tik, özellikle sahte haberlerin yaygınlaştığı günümüzde büyük önem taşıyor. Kullanıcılar, mavi tikli sitelere güvenerek yanlış bilgilere maruz kalma riskini azaltacak.

İlk olarak Meta, Nike, Amazon, Apple, Microsoft ve Samsung gibi büyük markalarda bu onay işaretinin gösterilmesi bekleniyor. Google, daha küçük yerel işletmeler için de benzer bir uygulama hayata geçirecek.