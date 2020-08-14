Sahte Twitter hesaplarını bulan algoritma geliştirildi

Friedrich Schiller Üniversitesi'nden Sergei Monakhov’un geliştirdiği algoritma, sadece 50 tweet’i kullanarak sahte ve gerçek hesaplar arasındaki farkı bulabiliyor.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi.

Özellikle "troll" olarak tabir edilen sahte hesapların kriz ve kaos ortamı yaratmasını ve seçimi manipüle etmesini istemeyen platformlar, ABD hükümetiyle yakın temas halinde.

Almanya'da yer alan bir devlet araştırma üniversitesinden Twitter'ı sevindirecek bir haber geldi.

SAHTE HESAPLARI TESPİT EDEN ALGORİTMA

Friedrich Schiller Üniversitesi'nden Sergei Monakhov’un geliştirdiği algoritma, Twitter’daki bir kullanıcının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu 50 tweete bakarak tespit edebiliyor.





TEKRAR EDEN KELİMELERE ODAKLANIYOR

Geliştirilen algoritma, sahte hesapların tweet'lerini kamuya mal olmuş kişilerinkinden ayırt etmek için, paylaşımlardaki tekrarlanan kelimeleri ve kelime çiftlerini kullanıyor.

Araştırmacı, trollerin tweet'lerindeki ayırt edici kalıpları saptamak için Rus trollerin paylaşımlarından oluşan bir kütüphaneyi ve ABD’li kongre üyelerinin gerçek tweet’lerini kullandı.

Bunun sonucunda; trollerin paylaşımlarındaki kalıpların, tekrarlanan sözcüklerin ve kelime çiftlerinin kongre üyelerinin tweet’lerine kıyasla farklı kullanıldığı görüldü.

50 TWEET YETİYOR

Algoritmasını bu kalıplar üzerinde deneyen araştırmacı, trollerin ve gerçek kullanıcıların paylaşımları arasındaki farkı saptamak için yalnızca 50 tweet'in yeterli olduğunu tespit etti.

Ayrıca algoritma, Donald Trump'ın paylaşımlarını da sahte hesaplardan ayırt etmeyi başardı. Ancak bu yöntemin geniş ölçekte uygulanabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.