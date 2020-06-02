Sakarya Üniversitesi'nden yerli ve milli batarya

Sakarya Üniversitesi, insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üretecek.

İnsansız kara araçları ve elektrikli otomobiller gibi teknolojiler için batarya ihtiyacı da bir hayli önemli.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten Sakarya Üniversitesi, insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üreteceklerini açıkladı.

AB TARAFINDAN DESTEKLENECEK

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programı kapsamında SAÜ koordinatörlüğünde sunulan "Yerleşik Uygulamalar için Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lityum Sülfür Bataryalar" başlıklı proje, AB tarafından desteklenmeye değer bulundu.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişmesini hedefleyen projeyle, enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın da azaltılması planlanıyor.

Proje, SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Mahmud Tokur'un koordinatörlüğünde yürütülecek.

980 BİN EURO DESTEK

Çalışma, AB'nin bu alanda ayırdığı 22,5 milyon euro bütçe içerisinden 980 bin euro ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje konsorsiyumunda Norveç'ten "Graphene Batteries" ve Finlandiya'dan "Pulsedeon" şirketlerine yer verilirken, Dr. Mahmud Tokur da destek alan en genç koordinatör olarak yer aldı.

Projede SAÜ'den Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya araştırmacı, Abdulkadir Kızılaslan ise yardımcı araştırmacı olarak görev aldı.

Proje kapsamında İHA'ların enerji depolama sistemlerinde uygulama potansiyeli olabilecek, son derece stratejik öneme sahip yüksek enerji yoğunluklu lityum-sülfür bataryalar üretilecek.

BATARYALARIN GENİŞ BİR KULLANIM ALANI OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mahmud Tokur; projeyle üretilecek bataryaların elektrikli araçlar, elektrikli feribotlar ve sabit depolama sistemleri dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı olduğunu belirterek, yerli otomobil TOGG'a temel oluşturabilecek milli araç batarya sistemlerinin yerli olarak geliştirilip üretilmesi için önemli bir birikim oluşturulacağını belirtti.

Projeyle mevcut lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğundan 1,5 kat daha fazla enerji yoğunluğu elde edilmesi beklendiğine işaret eden Tokur, "Lityum-iyon bataryaların bazı güvenlik risklerini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda lityum-iyon bataryaların çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda oluşan dezavantajlarını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi.

Tokur, SAÜ'nün Türkiye'de batarya alanında en geniş altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada dünyada da sayılı üniversitelerden birisiyiz. Türkiye'nin en önde gelen ileri kabiliyetlerle donatılmış SAÜ Enerji Depolama Laboratuvar altyapısıyla SAÜ bilim insanları olarak ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı, aynı zamanda da enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı amaçlıyoruz.

Teknolojiyi takip eden değil, üreten ve takip edilen bir konumda olma yolunda da projemiz ülkemize büyük avantaj sağlayacak."