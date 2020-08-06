Saldırganlar Canon'dan 10 TB boyutunda veri çaldı

Canon'un; e-postaları, bulut fotoğraf-video depolamasını ve diğer hizmetlerini etkileyen bir siber saldırıya maruz kaldığı açıklandı.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Ancak şimdilerde Canon'un, bundan daha büyük sorunları var.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre siber saldırganlar, Canon'un e-postalarınna ve bulut depolama hizmetlerine saldırdı ve 10TB boyutunda devasa bir veritabanı ele geçirdi.

Canon'un ücretsiz 10 GB depolama hizmetini kullanan müşterilerin söz konusu saldırıdan etkilendiği söyleniyor.

CANON: ARAŞTIRIYORUZ

Saldırıyla ilgili fazla bilgi vermekten kaçınan Canon, durumu araştırdıklarını açıklarken, verilerin kaybolduğunu doğruladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu fiadelere yer verildi: "Kullanıcılara sunduğumuz 10GB depolama alanından bazı fotoğraf ve videoların kaybolduğunu gördük. Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra söz konusu depolama hizmetimizi 4 Ağustos 2020 itibarıyla yeniden açtık."

Bleeping Computer, siber saldırıdan Maze isimli fidye yazılımının sorumlu olduğunu ve Canon'un fidye vermediği taktirde korsanların tüm verileri yayınlayacağını söylüyor.