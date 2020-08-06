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- Saldırganlar Canon'dan 10 TB boyutunda veri çaldı
Saldırganlar Canon'dan 10 TB boyutunda veri çaldı
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 17:52
- Güncelleme : 06.08.2020 - 17:52
Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Ancak şimdilerde Canon'un, bundan daha büyük sorunları var.
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre siber saldırganlar, Canon'un e-postalarınna ve bulut depolama hizmetlerine saldırdı ve 10TB boyutunda devasa bir veritabanı ele geçirdi.
Canon'un ücretsiz 10 GB depolama hizmetini kullanan müşterilerin söz konusu saldırıdan etkilendiği söyleniyor.
CANON: ARAŞTIRIYORUZ
Saldırıyla ilgili fazla bilgi vermekten kaçınan Canon, durumu araştırdıklarını açıklarken, verilerin kaybolduğunu doğruladı.
Şirketten yapılan açıklamada şu fiadelere yer verildi: "Kullanıcılara sunduğumuz 10GB depolama alanından bazı fotoğraf ve videoların kaybolduğunu gördük. Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra söz konusu depolama hizmetimizi 4 Ağustos 2020 itibarıyla yeniden açtık."
Bleeping Computer, siber saldırıdan Maze isimli fidye yazılımının sorumlu olduğunu ve Canon'un fidye vermediği taktirde korsanların tüm verileri yayınlayacağını söylüyor.