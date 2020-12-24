Salgın döneminde bilgisayar fiyatları dörde katlandı

Hem korona döneminin uzun sürmesi, hem de döviz kurundaki artışlardan dolayı ithal teknolojik ürünlerin fiyatı 4 katına kadar arttı. En büyük fiyat artışlarından biri de bilgisayarlarda yaşanıyor.

Ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamalarının devam ettiği şu günlerde, vatandaşlar bilgisayar fiyatlarını oldukça sık araştırmaya başladı.

Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan bilgisayar fiyatları tavan yaptı.

Birçok bilgisayar modelinde ciddi fiyat artışı yaşanırken, artık orta segment bilgisayarlar, üst segment fiyatına kendine alıcı buluyor.

FİYATLAR DÖRDE KATLANDI

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik zorluklar ve dolar kurunun artışı nedeniyle bilgisayar fiyatları neredeyse dörde katlanmış durumda.

Okulların uzaktan eğitime başlamasından sonra özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla tablet fiyatlarında çok fazla artış oldu. Hükümet, yapılan kampanyalar ve girişimlerle birçok ilde ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtsa da mağazalardan ürünlerin almak isteyenler, yüksek fiyatlar ile karşılaşıyor. Daha önce 2 bin TL’ye alınan bir bilgisayar, şu anda 7 bin TL’ye alıcı buluyor.

İKİNCİ ELDE DE DURUM AYNI

Sıfır ürünlerin fahiş fiyatlara yükselmesinden sonra ikinci el teknolojik ürünlerinde de fiyatları iki kat civarında arttı. Bin TL’ye satılan ortalama bir dizüstü bilgisayarın fiyatları da şu anda 2 bin TL civarında rahatça alıcı buluyor.

Durum böyle olunca son kullanıcılar birçok üründe çok daha seçici olarak, daha az maliyetle daha fazla fayda sağlamaya çalışıyor.

Dolar kurundaki artış ve salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle, söz konusu fiyat artışının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.