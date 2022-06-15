Samanyolu'nda başıboş dolaşan kara deliğin varlığı doğrulandı

Samanyolu'nda sürüklenen başıboş devasa bir gök cismi tespit edilmişti. Bu cismin gezgin bir kara delik olduğu kesinleşti.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Bilim insanları 2022'nin başlarında gizemli veriler elde etmiş ve bu verilerin Dünya'nın da bir parçası olduğu Samanyolu galaksisi içerisinde aykırı bir gök cismine ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu cismin başıboş dolaşan bir kara delik olduğu öne sürülse bu iddia kanıtlanamamıştı.

Veriler kara deliğe ait çıktı

Elde edilen veriler, bir başka bilim insanı ekibi tarafından yeniden analiz edildi. İki grup da aynı sonuca ulaştı. Söz konusu nesnenin Samanyolu galaksisi içerisinde dolaşan bir kara delik olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Berkeley Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar Casey Lam ve Jessica Lu, söz konusu nesnenin bir nötron yıldızı olabileceği söylüyor.

Bilim insanlarına göre, evrende kimseye zararı olmadan sessizce sürüklenen kara delik sayısı 10 milyon ile 1 milyar arasında değişiyor.

Samanyolu'nun merkezindeki kara delik görüntülenmişti

İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezinde süper kütleli dev bir kara deliğin olduğu yıllardır biliniyor.

Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.

Galaksimizde bulunan ve aşağıda görebileceğiniz süper kütleli kara delik, ilk olarak 1974 yılında keşfedildi.