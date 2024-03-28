Samanyolu'nun kalbindeki kara deliğin net fotoğrafı paylaşıldı Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını çekti.

AA & Ensonhaber

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezinde süper kütleli dev bir kara deliğin olduğu yıllardır biliniyor.

Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez 2022 yılında paylaşmıştı.

En net görüntüsü çekildi

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını çekti.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Galaksimizde bulunan ve yukarıda görebileceğiniz süper kütleli kara delik, ilk olarak 1974 yılında keşfedildi.

Dünya'ya 27 bin ışık yılı uzaklıkta olan Sagittarius A isimli kara delik, Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip.