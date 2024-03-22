Samanyolu'nun oluşumunda rol oynayan 2 yeni yapı taşı keşfedildi Araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi'nin oluşumunda rol oynayan 12 ila 13 milyar yıllık "Shakti" ve "Shiva" adı verilen iki yeni yapı taşı keşfettiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsünden araştırmacılar, Gaia Uzay Teleskobu'yla Samanyolu Galaksisi'nin oluşumunda rol oynayan 12 ila 13 milyar yıllık "Shakti" ve "Shiva" adı verilen iki yeni yapı taşı keşfetti.

6 milyon yıldız verisi incelendi

Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; gök bilimciler, Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen yaklaşık 6 milyon yıldıza ait verileri inceledi.

Gök bilimciler, "Shakti" ve "Shiva" adı verilen iki yeni yapı taşının 12 ila 13 milyar yıl önce bir araya gelerek Samanyolu Galaksisi'nin oluşumunda rol oynadığını söyledi.

Samanyolu'nun en eski yapı taşlarından olduğu tahmin edilen "Shakti" ve "Shiva"nın, galaksinin kökenine ilişkin önemli bilgiler sağlayacağına inanılıyor

Araştırmayı yöneten Almanya'nın Heidelberg kentindeki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden (MPIA) Khyati Malhan, şunları söyledi:

Gerçekten şaşırtıcı olan, bu antik yapıları tespit edebiliyor olmamız. Samanyolu, bu yıldızların doğumundan bu yana o kadar önemli ölçüde değişti ki, onları bir grup olarak bu kadar net bir şekilde tanımayı beklemiyorduk; ancak Gaia'dan aldığımız benzeri görülmemiş veriler bunu mümkün kıldı.

Yaklaşık 12 milyar yıl önce Samanyolu, bugün gördüğümüz düzenli sarmaldan çok farklı görünüyordu.

Galaksimizin çok sayıda uzun, düzensiz gaz ve toz iplikçiğinin bir araya gelmesiyle oluştuğu biliniyor.

Görünüşe göre Shaki ve Shiva isimli yıldızlar, bu bileşenlerden ikisi ve gelecekteki Gaia verileri daha fazlasını ortaya çıkarabilir.