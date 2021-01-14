Samsung, CES 2021'de JetBot 90 AI+ isimli akıllı robot süpürgesini tanıttı

Samsung, temizlik rotasını optimize eden ve çevresine tepki verebilmesini sağlayan akıllı teknolojilerle donatılan "JetBot 90 AI+" isimli robot süpürgesini görücüye çıkardı.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla evimizin içine kadar giren akıllı robotlar, günlük işlerimize yardımcı oluyor.

Özellikle temizlik denince akla ilk gelen robotlardan olan akıllı süpürgeler, pandemi döneminde en çok tercih edilen ev aletlerinin başında geldi.

Yoğun hayat temposunda temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra, evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere yenileri eklenmeye devam ediyor.

SAMSUNG'DAN YENİ ROBOT SÜPÜRGE

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) sahne alan Samsung, Intel yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürgesi JetBot 90 AI+ modleini tanıttı. CES İnovasyon Ödülleri kapsamında ödül de alan JetBot 90 AI+, 2021'in ilk yarısında ABD'de satışa sunulacak.





JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda kullanılan sensörlerin bir benzeri olan LiDAR sensörle mesafeyi algılıyor ve doğru hareket edebilmek için konum takibi yapabiliyor.

Üç boyutlu sensörüyle oyuncak ve sandalye ayağı gibi nesneler arasındaki farkı algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit ederek dolaştığı odanın şeklini anlayabiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyor, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturuyor.

JetBot 90 AI+, bu bilgileri daha sonra tekrar kullanarak yerdeki nesnelerin yakın çevresini temizlerken hassas veya kırılabilir nesnelerle arasındaki mesafeyi de koruyabiliyor.

Robot ayrıca, mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de azaltabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye de yaklaşmıyor.

JetBot 90 AI+'ın gelişmiş dijital inverter motoru, temizlik esnasında Jet Cyclone sisteminin sahip olduğu 30W emiş gücünü en yüksek seviyeye çıkararak havadaki tozları ve yerdeki kirleri yakalıyor.

OTOMATİK BOŞALTMA SİSTEMİ

Robotun, kendi kendini temizleyebilen, yumuşak dokulu ince kıllardan oluşan fırçası, sert zeminden tozu kaldırıp robotun içine alıyor. Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, otomatik olarak Samsung'un özel olarak geliştirdiği bir boşaltma sistemi olan Clean Station bölmesine giriyor ve topladığı kir, toz, saç teli gibi maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltıyor. Süpürgenin torbasını da 2 ya da 3 ayda bir değiştirmek yeterli oluyor.

JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması üzerinden akıllı telefona da bağlanabiliyor. Süpürge istenilen yerden kumanda edilebiliyor, zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar evin krokisi üzerinde ayarlanabiliyor, hatta süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içi veya evcil hayvanlar dahi kontrol edilebiliyor.

JetBot 90 AI+ isimli robot süpürgenin fiyatı ise henüz açıklanmadı.