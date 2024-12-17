Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Samsun’da 7. sınıf öğrencisi Duru Yavuzarslan, yenilikçi bir projeye imza attı.

Matematik öğretmeni ve proje danışmanı Ebru Turan’ın (40) rehberliğinde, Duru, toplu taşıma otobüsleri için enerji üreten ve fazla enerjiyi depolayan bir güneş paneli sistemi geliştirdi.

“Solar Fleet” adını verdikleri bu proje, otobüslerin kendi enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, artan enerjiyi depolayarak farklı alanlarda kullanılmasını mümkün kılıyor.

"HEM TEMİZ ENERJİ HEM DE DAHA EKONOMİK ULAŞIM"

Projeyle ilgili konuşan Duru, karbon emisyonunu azaltmayı ve çevreci bir ulaşım modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti:

Otobüslerimizin üzerine yerleştirilen güneş panelleri sayesinde hem temiz enerji üretiyoruz hem de daha ekonomik bir ulaşım modeli sunuyoruz. Projemizin temel amacı, karbon emisyonunu ve karbon ayak izimizi azaltmak. Dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan karbon emisyonuna karşı çözüm üretmek istiyoruz.

"ARTAN ENERJİ, TİCARİ AMAÇLA KULLANILABİLİR"

Duru, güneş enerjisinin ticari potansiyeline de dikkat çekerek, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

‘Solar Fleet’, güneş enerjisi destekli toplu taşıma fikrini hayata geçiriyor. Otobüslerimize yerleştirdiğimiz monokristal güneş panelleri, esnek yapıları sayesinde araçların tasarımına uyum sağlıyor. Enerji depolama sistemi sayesinde artan enerjiyi ticari amaçlarla da kullanabiliyoruz. Ortalama bir otobüste 20 güneş paneli bulunuyor ve bu paneller, günde 50 kilovat enerji depolayabiliyor. Bu da aylık 1.500, yıllık ise 18.000 kilovat enerjiye denk geliyor.

"MALİYETİ 5 YILDA KARA DÖNÜŞÜYOR"

Duru, sistemin maliyetine de değinerek, uzun vadede kârlı bir yatırım olduğunu belirtti:

"Otobüs başına maliyet 35 bin dolar civarında. Ancak bu maliyet, otobüsün uzun vadede sağladığı tasarruflarla 5 yıl içinde kâra dönüşüyor."

"KARBON EMİSYONUNA KATKI OLACAK"

Projenin danışmanı Ebru Turan ise yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı:

Yenilenebilir enerji günümüz dünyasında vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Bu projeyle öğrencilerimizin farkındalığını somut bir çalışmaya dönüştürdük. Şehir içi ya da şehirler arası fark etmeksizin, güneş panelleriyle donatılan otobüsler kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bunun yanı sıra, fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon emisyonuna önemli bir katkı sağlıyoruz. Geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak adına bu tür projeler büyük önem taşıyor.

“Solar Fleet” projesi, sadece çevre dostu bir ulaşım modeli sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji çözümü olarak da dikkat çekiyor.