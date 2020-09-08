Samsung, 2021'de 300 milyon telefon satmayı hedefliyor

Samsung, gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını 300 milyona çıkararak Huawei'nin içinde bulunduğu zorlu süreçten yararlanmaya çalışacak.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu nedenle sektöre yakın kaynaklar, Huawei'nin önümüzdeki yılki akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıla kıyasla yüzde 70 oranında azalmasını bekliyor.

SAMSUNG, HUAWEI'NİN DURUMUNDAN FAYDALANACAK

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, en büyük rakibi Huawei'nin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten yararlanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S20 serisiyle istediği başarıyı yakalayamayan ve koronavirüs döneminde ciddi kayıplar yaşayan şirket, gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını 300 milyon adede çıkarmanın planlarını yapıyor.

2020 yılında Samsung'un toplam 260 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmesi ve 2021 yılında bu rakamı yüzde 15 artırması bekleniyor.

Başka bir deyişle Samsung, Huawei'nin hakim olduğu payın bir bölümünü ele geçirmeye oynayacak.

Öte yandan, 2020 tahminlerine göre akıllı telefon pazarında yüzde 21'lik bir paya sahip olacak Samsung, yine zirvede yer alacak. İkinci ve üçüncü sırada ise Apple ve Huawei şirketleri bulunacak.