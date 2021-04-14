Samsung, 28 Nisan'da en güçlü Galaxy cihazını tanıtacak

Samsung, 28 Nisan'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini ve şimdiye kadarki en güçlü Galaxy cihazını tanıtacağını açıkladı.

Apple'ın 20 Nisan'da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamasının ardından, bir hamle de Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan geldi.

Samsung, YouTube'da paylaştığı iki yeni video ile 28 Nisan'da yeni bir "Galaxy Unpacked" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

"EN GÜÇLÜ GALAXY" VURGUSU

Samsung'un paylaştığı videoda, etkinlikte "en güçlü Galaxy"cihazının tanıtılacağına vurgu yapılıyor.

Samsung'un etkinlikte herhangi bir akıllı telefon tanıtması beklenmiyor. Bu nedenle şirketin "en güçlü Galaxy" diye tanımladığı cihaz, muhtemelen bir dizüstü bilgisayar olacak.

Analistler, Samsung'un Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 isimli dizüstü bilgisayar modellerini tanıtacağını düşünüyor.

Samsung Unpacked etkinliği ile ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.