Samsung, 45W hızlı şarj cihazını geri getiriyor

Samsung, Galaxy S22 ile beraber yenilenen 45W hızlı şarj seçeneğini geri getirme kararı aldı.

Samsung, 45W hızlı şarj özelliğini ilk olarak Galaxy Note 10+ modeliyle kullanıcılara sunmuş, ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Şirketin normal 25W şarj cihazından çok da hızlı olmayan bu şarj adaptörü, daha sonra diğer modellerde kullanılmamıştı.

45W HIZLI ŞARJ GERİ GELİYOR

Samsung'un, Galaxy S22 serisi ile 45W şarj adaptörünü geri getirmesi bekleniyor. Şirketin yaklaşmakta olan 45W şarj cihazı, Galaxy S22'nin piyasaya sürülmesinden önce internete sızdı.

Sızıntı kaynağı Roland Quandt, 45W hızlı şarj cihazının kutusunun resmini ve model numarasını (EP-T4510) yayınladı.

Kutu, şarj cihazını siyah formu ve birlikte verilen 1,8 m uzunluğundaki USB Type-C - USB Type-C kablosunu gösteriyor.

EP-T4510 45W şarj cihazının Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın pilini sadece 30 dakikada 0'dan yüzde 70'e kadar şarj edebileceği söyleniyor. Ancak bu konuda kesin bir şey söylemek için Samsung'un resmi verileri açıklamasını beklemek zorundayız.

Aslına bakacak olursak, 45W hızlı şarj teknolojisi günümüzde çok da büyük bir yenilik değil. Çünkü Samsung'un bu pazardaki rakipleri, 120W kadar yüksek hızlı

Hatta çoğu Çinli marka, bu ultra hızlı şarj cihazlarını telefonlarıyla beraber sunuyor. Öte yandan Samsung, yüksek kaliteli telefonlarıyla beraber artık kutuya şarj adaptörü koymuyor.