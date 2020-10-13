Samsung, 5G destekli iPhone'lar üzerinden Apple'a laf attı

Samsung, iPhone 12 serisinin tanıtılmasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Apple'ın çok geç kaldığı imasında bulundu.

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Şirketin tüm telefonlarda 5G desteğine yer vermesi birçok kullanıcıyı memnun etse de Apple'ın bu konuda oldukça geç kaldığını söyleyebiliriz.

Yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, kullanıcılara yüksek hızda internet ve sıfır gecikme süresi gibi önemli özellikler sunsa da henüz birçok ülke, bu teknolojiye hazır değil.

Ancak Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerek bu teknoloji için ne kadar hazır olduklarını gösterdi.





SAMSUNG'DAN 5G'Lİ iPHONE 12 PAYLAŞIMI

Bildiğiniz gibi Apple, etkinliğin sloganını "Hi, Speed" (Merhaba hız) olarak açıklamıştı. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung ise Apple'ı bu sloganından hedef aldı.

Samsung, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bazıları hıza şimdi merhaba diyor, biz bir süredir arkadaşız. Galaxy 5G cihazınızı şimdi alın." ifadesini kullanarak yeni tanıttığı Galaxy telefonlarının linkini ve fotoğraflarını paylaştı.

Samsung, 5G bağlantı teknolojisini ilk olarak bu sene başında duyurduğu Galaxy S20 serisinde kullanıcılara sunmuştu.