Samsung açıkladı: Eski telefonlara One UI 7 ne zaman gelecek

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Samsung'un yeni arayüzü One UI 7'nin dağıtım takvimi, teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu olmuştu.

Şirket, uzun süren bekleyişin ardından One UI 7'nin hangi cihazlara ne zaman geleceğini açıkladı.

Güncellemenin 7 Nisan'da dağıtılmaya başlanacağı açıklanmıştı, ancak Samsung Çek Cumhuriyeti'nden gelen yeni bilgiler, lansman takvimine dair detayları ortaya koyuyor.

İŞTE ONE UI 7 ÇIKIŞ TAKVİMİ

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, One UI 7 güncellemesi aşağıdaki takvime göre dağıtılacak:

10 Nisan:

Galaxy S24 Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

14 Nisan veya sonrası:

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Nisan ortası :

Galaxy Tab S10 Serisi

Galaxy Tab S9 Serisi

Nisan sonu:

Galaxy Tab S8 Serisi

Bu takvimin resmi olarak yalnızca Çek Cumhuriyeti için geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak, Samsung'un ABD ve diğer bölgeler için de 10 Nisan başlangıç tarihini duyurmuş olması, küresel bir takvim olabileceği izlenimi bırakıyor.

Samsung resmi olarak, One UI 7'nin yapay zekâ için oluşturulmuş yeni ara yüz özelliklerini desteklediğini duyurdu. Kullanıcıların Galaxy cihazlarıyla her zamankinden daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.