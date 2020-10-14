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- Samsung akıllı telefonlarda batarya durumu nasıl kontrol edilir?
Samsung akıllı telefonlarda batarya durumu nasıl kontrol edilir?
Samsung akıllı telefonlarda, telefon üzerinden bataryanızın durumunu nasıl kontrol edebileceğinizi anlattık.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 17:48
Samsung akıllı telefonlarda, şarjınızın hızlı bitmesi durumunda uygulayabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de telefonunuz üzerinden batarya durumunu kontrol etmek.
Samsung, kullanıcılara batarya durumunu kontrol etmek ve güç seçeneklerini ayarlamak için bazı yollar sunuyor. Siz de aşağıdaki adımları uygulayarak bataryanıza gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz.
1- Ana ekrandan kaydırma hareketi yaparak Ayarlar ögesine dokunun.
2- Cihaz bakımı sekmesine dokunun.
3- Pil sekmesine dokunun.
4- Karşınıza çıkan seçeneklerden dilediğiniz tasarruf modunu seçebilirsiniz.
Bu menüden aşağıdaki yöntemleri uygulayabilir ve pil sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz.
- Cihaz bakımı özelliğini kullanarak cihazı optimize edebilirsiniz.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak ekranı kapatabilirsiniz.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.
- Gereksiz uygulamaları kapatabilirsiniz.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.
- Senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakabilirsiniz.
- Arka ışık süresini azaltabilirsiniz.
- Ekran parlaklığını azaltabilirsiniz.