Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınladı

Android 13 güncellemesinde ciddi hız kazanan Samsung, One UI 5.0 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, şimdi de yeni güncellemeyi resmen yayınladı.

İlk olarak Galaxy S22 serisi güncelleme aldı

One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.

Halihazırda 10'a yakın modelini test programına alan Samsung, önümüzdeki haftalarda bu cihazlar için de Android 13 güncellemesini kademeli olarak yayınlayacak.

Z Flip 3, Fold 3 ve Flip 4 ile Fold 4 yıl sonuna kadar güncellemeyi alacak. Öte yandan bütçe dostu Galaxy A52'nin de yeni yıl öncesi güncellemeyi alması bekleniyor

Kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.

One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor. İstiflenmiş Widget'lar için kullanıcıların yeni bir widget'ı mevcut bir widget'ın üzerine sürükleyip bırakması yeterli olacak.

Android 13 tabanlı One UI 5 alması muhtemel Samsung modelleri

Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung modellerine de sunulması bekleniyor.

Güncellemeyi alması beklenen telefonlar şu şekilde:

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A13