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- Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınladı
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınladı
- Haber Merkezi
- 24.10.2022 - 10:30
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:20
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.
Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.
Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, şimdi de yeni güncellemeyi resmen yayınladı.
İlk olarak Galaxy S22 serisi güncelleme aldı
One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.
Halihazırda 10'a yakın modelini test programına alan Samsung, önümüzdeki haftalarda bu cihazlar için de Android 13 güncellemesini kademeli olarak yayınlayacak.
Z Flip 3, Fold 3 ve Flip 4 ile Fold 4 yıl sonuna kadar güncellemeyi alacak. Öte yandan bütçe dostu Galaxy A52'nin de yeni yıl öncesi güncellemeyi alması bekleniyor
Kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.
One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor. İstiflenmiş Widget'lar için kullanıcıların yeni bir widget'ı mevcut bir widget'ın üzerine sürükleyip bırakması yeterli olacak.
Android 13 tabanlı One UI 5 alması muhtemel Samsung modelleri
Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung modellerine de sunulması bekleniyor.
Güncellemeyi alması beklenen telefonlar şu şekilde:
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Samsung Galaxy S21 5G
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S21+ 5G
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy A53 5G
- Samsung Galaxy A73 5G
- Samsung Galaxy A33 5G
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A23 5G
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 4