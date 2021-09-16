Samsung, Apple için ekran üretimine başladı

Samsung Display, laptoplar için 14 inç ve 16 inç OLED ekranların seri üretimine başladığını duyurdu. Söz konusu paneller, MacBook Pro modellerinde de kullanılacak.

ABD'li teknoloji devi Apple ve en büyük rakiplerinden biri Samsung, her ne kadar birçok üründe karşı karşıya gelse de aslında birbirlerini tamamlıyor.

Samsung'un ekran üretim birimi Samsung Display, yayınladığı basın bülteni ile dizüstü bilgisayarlar için 90Hz yenileme hızı sunan 14 inç ve 16 inç OLED ekranların seri üretimine başladığını duyurdu.

İLK ÖNCE ASUS VE VIVO KULLANACAK

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu ekranların ilk olarak Asus Zenbook ve Vivobook Pro'nun 14 inçlik versiyonlarında kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

MACBOOK'LAR DA KULLANACAK

Geçtiğimiz ay Güney Kore basını, Samsung Display'in gelecekte piyasaya sürülecek OLED ekranlı MacBook'lar için üretim hazırlığı yaptığını bildirmişti.

Bu da yeni ekranları yakında MacBook Pro'larda görebileceğimiz anlamına geliyor.

DigiTimes'a göre Apple, 2022'de OLED ekranlı 16 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürmeyi planlıyor. MacBook Pro modelleri şu anda 60 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran kullanıyor.

Bu nedenle Apple'ın OLED ve 90 Hz yenileme hızı sunan panellere geçmesi oldukça önemli bir adım olacak.