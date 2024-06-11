Samsung, Apple ile dalga geçti: Bu özellik bizde 14 yıldır var Apple iOS 18 ile birlikte ana ekrandaki uygulamaların yerini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Android telefonlarda yıllardır var olan bu özellik, Samsung'u harekete geçirdi.

ensonhaber.com

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), dün akşam başladı ve iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.

Bu özelliklerden biri de iPhone'ların ana ekranlarıyla ilgili. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, artık ana ekrandaki uygulama simgelerinin konumunu diledikleri şekilde değiştirebilecek.

Samsung'dan iPhone paylaşımı

Samsung Mobile, resmî X hesabından Apple’ın etkinliği sırasında bir gönderi paylaştı.

Şirket, bu gönderide Apple’ın uygulamaların yerlerini değiştirmeyi sağlayan özelliğinin yeni gelmesiyle dalga geçti.

Paylaşımda, Samsung’un bu özelliği 2010’dan beri sunduğu ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı:

2010’dan bu yana uygulama simgelerimi istediğim yere taşıyorum. Bu hoş değil mi?

Samsung'dan bir paylaşım daha

Daha sonrasında bir paylaşım daha yapan Samsung, Apple'ın yapay zeka özelliklerinin sanki yeniymiş gibi konuşulmasına tepki gösterdi.

Şirket, yaptığı paylaşımda, "Apple"ın eklenmesi onu yeni veya çığır açıcı yapmaz. Yapay zekaya hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.