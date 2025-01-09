Samsung, Apple'ın iptal ettiğine benzer bir abonelik planı başlatıyor

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Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte donanım abonelik plan seçeneği sunmaya başlıyor.

ABONELİK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK

"AI Abonelik Kulübü" adı verilen sistemle Galaxy S25 ve diğer cihazlar için aylık bir ücret ödeyecek ve her yıl yeni modele yükseltebileceksiniz. Bu sistem, Galaxy S25'in yüksek fiyatını daha katlanılabilir hale getirebilir.

HANGİ CİHAZLAR DAHİL

Galaxy S25 serisi telefonların yanı sıra Ballie AI robotu ve diğer Samsung ürünleri de abonelik planına dahil olacak.

ETNews'e göre, abonelik modeli bakım hizmetlerini de içerecek. Telefon ve tabletler için taksit planlarıyla birleştirilecek olan abonelik sistemi, kullanıcılara ek avantajlar sunacak.

FİYATLANDIRMA HENÜZ BELLİ DEĞİL

Galaxy S25 ve diğer cihazlar için abonelik ücretleri henüz açıklanmadı. Samsung'un bu bilgileri Galaxy S25 Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor.

Samsung, Apple'ın iptal ettiği donanım abonelik planını hayata geçirerek rakibini geride bırakmayı hedefliyor.

Kullanıcıları ürünlerine bağlamak ve satışları artırmak için abonelik modelini önemli bir strateji olarak görüyor.

KATLANABİLİR TELEFONLAR DA DAHİL OLABİLİR

Samsung'un katlanabilir telefonları da abonelik planına dahil etmesi bekleniyor. Bu sayede, yüksek fiyatlı katlanabilir telefonlar daha erişilebilir hale gelebilir.