Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacak

Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacak

Samsung'un, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli çıkarmayacağı şirket tarafından resmi olarak doğrulandı. Şirket, bu yılki etkinlikte katlanabilir akıllı telefon modellerine ağırlık verecek.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor.

Şirket, genellikle Galaxy S serisinin yeni modellerini yıl başından sonra, Galaxy Note modellerini ise yaz aylarında tanıtıyor.

Bu yılın başlarında Samsung Mobile CEO’su Koh Dong-jin (DJ Koh), yarı iletken çiplerin tedarik sürecinde yaşanan sorunlardan etkilendiklerini ve Galaxy Note 21 serisini satışa çıkarmayabileceklerini söylemişti.

SAMSUNG DOĞRULADI

Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını resmi web sitesi üzerinden doğruladı.

Galaxy Note serisindeki bazı özelliklerin, artık katlanabilir modelleri içeren Galaxy Z serisine geleceğini belirten marka, bu yılki etkinlikte yeni katlanabilir modellere ağırlık verecek.

Özellikle Galaxy Note serisiyle özdeşleşen S Pen desteği de katlanabilir modellere gelecek.

Yarı iletken pazarında yaşanan kıtlık nedeniyle bir yılda iki amiral gemisi telefon serisi üretmenin çok zor bir iş olduğunu dile getiren DJ Koh, Galaxy Note 21 serisinin lansman tarihinin ertelenebileceği veya tamamen iptal edilebileceğini aylar önce söylemişti.

Öte yandan, Samsung'un yayınladığı blog gönderisinde şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni bir Galaxy Note geliştirmek yerine, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getiriyoruz. Neler olacağını görmek için 11 Ağustos tarihini şimdiden takvimlerinize işaretleyebilir ve o tarihte Unpacked etkinliğimize katılabilirsiniz."

NOTE SERİSİ TAMAMEN SONLANMADI

Samsung, Galaxy Note serisinin tamamen fişinin çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, gelecek yıl yeni bir Galaxy Note modeli karşımıza çıkabilir.