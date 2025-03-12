Samsung duyurdu: S Pen'den vazgeçmeye niyetimiz yok

Haber Merkezi

Bu yılın başlarında, Samsung'un S Pen'den vazgeçeceğine dair söylentiler teknoloji dünyasında yankı uyandırmıştı.

Özellikle Galaxy S25 Ultra'nın S Pen'inden Bluetooth özelliklerinin kaldırılması, bu iddiaları güçlendirmişti.

Ancak Samsung, yaptığı açıklamalarla bu endişeleri gidermeye çalıştı. Samsung'un İngiltere MX Ürün ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Annika Bizon, S Pen'in şirket portföyünde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bu aksesuarın Galaxy S Ultra serisi için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

S PEN VE YAPAY ZEKA

Annika Bizon, "Yaratıcılık temel değerlerimizden biridir. Yaratıcıysanız, çizim ve taslak yapabilmek istersiniz. Ve Sketch to Image, AI özelliklerimizden biri olduğundan, S Pen'i kullanarak güzel taslaklar çizebilirsiniz. Oldukça büyük bir tasarım avantajına sahip." şeklinde konuştu.

Şirket yetkilileri, Bluetooth özelliklerinin kullanım oranının yüzde 2'nin altında olduğunu ve bu nedenle bu özelliği kaldırdıklarını açıkladı.