Samsung, eylül ayındaki IFA teknoloji fuarından çekildi

Samsung, Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı olan IFA'ya katılmayacağını açıkladı.

Eylül ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı IFA, şirketlerin ürünlerini tanıtması için harika bir fırsat.

1991 yılından beri IFA fuarına düzenli olarak katılan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, geçtiğimiz yıl bu fuarda katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı.

SAMSUNG BU YIL FUARDAN ÇEKİLDİ

Samsung, koronavirüs pandemisi nedeniyle eylül ayında Berlin'de düzenlenecek olan IFA fuarına katılmama kararı aldı. Şirket, bunun yerine yine eylül ayında internet üzerinden bir etkinlik düzenleyecek.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINMIŞTI

Koronavirüs nedeniyle bu yıl IFA fuarında çeşitli önlemler hayata geçirilecek. Örneğin fuara yalnızca medya temsilcileri ve katılımcılar katılabilecek. Fuar, dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyecek.

Ayrıca, üç günlük etkinlik sırasında katılımcılar günde en fazla 1000 kişi ile sınırlandırılacak.

Her ne olursa olsun Samsung'un bu etkinlikten çekilmesi, IFA organizasyonunun popülerliğini azaltacak. Önümüzdeki günlerde diğer şirketlerin de fuardan çekilmesi sürpriz olmayacak.